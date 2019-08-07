Грозовой фронт, о котором накануне предупреждало МЧС, не принес ущерба ни Москве, ни Подмосковью. Сообщается о нескольких десятках поваленных деревьев и трех пострадавших машинах в столице. Как сказал заммэра Петр Бирюков, к счастью, прогнозы не оправдались и выпало всего 14 миллиметров осадков вместо обещанных 23.

Между тем, впервые накануне для предупреждения жителей столицы было задействовано телевидение.

Предупреждение о чрезвычайной ситуации на синем фоне продержалась на экранах около пятнадцати минут.

Появившееся накануне сообщение о грядущем усилении ветра жителей столицы не испугало, а скорее озадачило и даже рассмешило. Судя по сообщениям в социальных сетях, пользователи связали предупреждение с политической ситуацией в стране. Кто-то предположил, что власти собираются ввести ЧП перед субботним митингом оппозиции. Другие вспомнили про августовский путч 1991 года и один из его символов – балет «Лебединое озеро» в телеэфире.

Некоторые поспешили порадоваться тому, что нынешнему пропагандистскому телевидению настал конец. Звучали предположения, что надвигающийся шторм – это происки шаманов. Один из самых часто задаваемых по этой теме в Твиттере стал вопрос: «а где же шторм?». Встречались и комментарии от раздраженных телезрителей, которых на полчаса оставили без любимых передач.

Опрошенные мной в районе Арбата москвичи к столь массовому оповещению отнеслись с пониманием. Безопасность граждан важнее всего, считает Василий.

Мобильные уведомления о грядущей непогоде утомляют пенсионерку Ольгу. Впрочем, она также готова потерпеть ради всеобщего блага.

А вот студентку Дашу регулярные предупреждения раздражают.

Власти сеют панику на пустом месте, написали вчера мэру Сергею Собянину в Твиттере в ответ на его предупреждения.

Штормовое предупреждение действует до вечера пятницы.

Скорее всего, речь идет об эксперименте, — считает ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

По словам Леуса, вчера во второй половине дня уже было понятно, что дожди не будут такими сильными.

Кстати, сильный ливень накануне обрушился на Санкт-Петербург. Там подтоплены многие здания. Между тем, местные жители жалуются на то, что не получали никаких предупреждений о возможной чрезвычайной ситуации.