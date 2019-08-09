В Сирии пропал лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников

Он перестал выходить на связь после того, как с проводниками поехал в провинцию Большой Идлиб. Это было вечером 7 августа, — рассказал РБК помощник Мельникова. В Сирии движение занимается освобождением из семейного рабства выходцев из России и других стран СНГ, а также проблемой жестокого обращения с военнопленными. В частности, Мельников помог освободить российского россиянина Константина Журавлева, который был в плену у повстанцев три года.