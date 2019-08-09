Сенаторы готовят законопроект, в котором конкретизируют требования к местам проведения политических акций

Сенаторы и члены временной комиссии по защите государственного суверенитета готовят законопроект, в котором конкретизируют требования к местам проведения политических акций. По словам главы комиссии Андрея Климова, речь идет о точной фиксации мест, где можно проводить подобные мероприятия и где их нельзя проводить ни при каких обстоятельствах.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил Интерфаксу, что фракция «Единая Россия» в Госдуме готова рассмотреть вопрос о едином месте для проведения массовых акций. В той же Москве, это может быть проспект Сахарова, — сказал Неверов.