Петиция «Новой газеты» с требованием прекратить дело о беспорядках за пять дней собрала более ста тысяч подписей

Петиция «Новой газеты» с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках за пять дней собрала более ста тысяч подписей. Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. По мнению журналистов «Новой», это дело используется для запугивания россиян и запрета реализации их избирательных прав. Среди подписавших петицию — известные политики, журналисты, правозащитники и деятели культуры.