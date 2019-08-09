Атмосферный фронт, о котором в экстренных выпусках предупреждало накануне МЧС, прошёл южнее Москвы. В самой столице отмечался сильный ветер, дождь, но это не привело к чрезвычайным ситуациям.



Накануне вечером в оповещении жителей столичного региона было задействовано даже телевидение. В эфире всех основных телеканалов появились предупреждения со звуковым сопровождением.

Скорее всего, речь идет об эксперименте, — считает ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

По словам Леуса, вчера во второй половине дня уже было понятно, что дожди не будут такими сильными.