Расследование дела против ФБК поручено старшему следователю по особо важным делам Александру Лаврову

Расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией поручено старшему следователю по особо важным делам Александру Лаврову. Как пишет РБК, ранее он был участником следственных действии в отношении губернатора Кировской области Никиты Белых, а также руководил следствием по «делу «Седьмой студии».

Напомню, накануне СК сообщил о масштабных обысках в офисе ФБК и у сотрудников, наложен арест на счета более ста физических и юридических лиц, связанных с Фондом, основателем которого является политик Алексей Навальный.