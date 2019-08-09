Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием в рамках дела о коррупции

Чуть ранее ему официально предъявили соответствующее обвинение.

Атамбаев считает, что его права нарушаются, а следственные органы совершают незаконные действия – об этом агентству «Интерфакс» сказал его адвокат Сергей Слесарев. По его словам, бывший киргизский президент отказывается говорить с кем-либо, кроме своего официального представителя. Атамбаев чуть ранее был арестован как минимум до 26 августа. Его сторонников, тем временем, вызывают на допрос в МВД Киргизии. В частности, речь идет о депутате парламента Ирине Карамушкиной — зампреде политсовета Социал-демократической партии, созданной Атамбаевым. Как передает местное информагентство 24.kg, цель допроса не ясна. Сама Карамушкина в Фейсбуке написала, что на допрос также вызвали и.о. главы социал-демократов Асель Кодуранову. После задержания и ареста Атамбаева в центре Бишкека собрались сотни его сторонников, потребовавших отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова. Однако акция была разогнана милицией с применением спецсредств. МВД сообщает также о попытках прорваться в здание парламента и торговые центры, а также перекрыть автотрассы. Сейчас, как утверждают власти, ситуация в городе спокойная.

Следствие считает Атамбаева причастным к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева. Чуть ранее экс-президент оказал вооруженное сопротивление спецназу, но затем сдался властям.