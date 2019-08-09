Работа международного аэропорта в Гонконге в ближайшие три дня может быть парализована

Там собираются провести демонстрацию участники акций протеста. Они одеты в черное, а в руках держат баннеры с надписями на различных иностранных языках. Как передает Би-би-си, протестующие пытаются привлечь внимание международного сообщества к событиям в Гонконге. Массовые протесты начались в июне в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции. Они позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.