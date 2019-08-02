Организаторов митинга 10 августа за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму вызвали на встречу в ОВД ЦАО

Организаторов согласованного митинга 10 августа за выдвижение независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова вызвали на встречу в ОВД ЦАО. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из заявителей, глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова.

«Действительно всех обзванивали и приглашали на встречу 9 августа в 13.00 непонятно, на какую тему. Предположительно, что-то, связанное с обеспечением порядка на митинге», — рассказала она.

Как уточнила Е.Русакова, с ней связался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Александр Махонин.

Организаторы захотели взять с собой юристов на случай возникновения спорных вопросов, но им неожиданно отказали. «Тогда мы решили, что лучше на такую встречу не ходить и предупредили об этом. Уговаривать нас не пытались», — заключила Е.Русакова.