Сразу два российских теннисиста пробились в четвертьфинал Мастерса в канадском Монреале

Оба российских теннисиста встречались в третьем круге с соперниками классом ниже. Медведев в матче против чилийца Кристиана Гарина видимых проблем не имел. И оформил выход в четвертьфинал за час с небольшим. Следующий соперник Даниила – Доменик Тим из Австрии – четвертая на сегодня ракетка мира. Ранее Медведев дважды Тиму уступал.

А вот для Карена Хачанова поединок против хозяина кортов Феликса Оже-Альяссима получился куда более напряженным. Российский теннисист проиграл на тайбрейке первую партию. Не без труда вырвал победу во второй. И лишь в решающем, третьем сете продемонстрировал, наконец, свое превосходство в классе.

За выход в полуфинал Хачанов сыграет с третьей ракеткой соревнований немцем Александром Зверевым.

А вот на параллельно проходящем женском турнире в Торонто российских теннисисток не осталось. Минувшей ночь проиграли свои матчи Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова.