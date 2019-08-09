Следственный комитет предъявил жителю Москвы Айдару Губайдуллину обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля. Он стал двенадцатым фигурантом этого дела. По словам адвоката, Губайдуллин свою вину не признаёт. Источники ТАСС утверждают, что задержаны ещё двое предполагаемых фигурантов дела. Их имена пока не называются.

Сегодня полиция Москвы вновь предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям.