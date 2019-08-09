В Архангельске жители массово скупают йод в аптеках на фоне взрыва реактивной установки на военном полигоне

В Архангельске и Северодвинске жители массово скупают йод в аптеках на фоне взрыва реактивной двигательной установки на военном полигоне.

Ажиотаж начался практически сразу после того, как поступили сообщения о превышении нормы радиационного фона в 3 раза. Об этом, по крайней мере, сообщает агентство «Интерфакс». В частности, оно приводит слова фармацевта одной из архангельских аптек: она утверждает, что накануне до закрытия разобрали и йод в таблетках, и йодомарин, а затем – обычный йод и йодистый калий. При этом, по ее словам, люди обсуждают новости про радиацию в Северодвинске и о взрыве на военном полигоне. В другом магазине, передает агентство, сказали, что делают срочный заказ йодосодержащих лекарств. Региональное интернет-издание 29.ru, в свою очередь, пишет об обращении журналистов в 15 аптек Архангельска и Северодвинска. Они выяснили, что в девяти из них йода не было, а еще в шести отметили высокий спрос.

Власти уверяют, что превышение радиационного фона было кратковременным и сейчас ситуация нормализовалась.