Грозовой фронт не принёс ущерба Москве и Подмосковью

Повалены несколько десятков деревьев, повреждено несколько автомобилей. Нет никаких затруднений и на дорогах.

Зам.мэра Пётр Бирюков сказал, что, к счастью, не все прогнозы оправдались. Скорость ветра не превысила 17 метров в секунду, осадков выпало 14 миллиметров вместо 23.

Накануне для предупреждения жителей столичного региона было задействовано телевидение.

Предупреждение о чрезвычайной ситуации на синем фоне продержалось на экране около 15 минут. Это удивило многих москвичей.

Сильный ливень накануне обрушился на Санкт-Петербург. Подтоплены парковки и цокольные этажи многих зданий.

Почти вдвое больше нормы осадков выпало в Петербурге. Накануне вечером город буквально затопило, движение на дорогах было парализовано, четыре рейса задержали в Пулково, пострадали несколько станций метрополитена. Канализации не справлялись с сильнейшим ливнем. В некоторых торговых и развлекательных центрах под воду ушли парковки и помещения на цокольных этажах. При этом в городском «Водоканале» заявили, что виновны в этом сами владельцы ТРК, они якобы должны были установить специальные заграждения. Представители предприятия также отчитались о том, что вода ушла с улиц города в течение 20 минут. МЧС не предупредило петербуржцев о предстоящем ливне. Как правило, спасатели рассылают СМС горожанам, однако на этот раз никто, как минимум из сотрудников редакции петербургского Эха, подобные сообщения не получал.

Санкт-Петербург оказывался в подобной ситуации уже несколько раз за июль.