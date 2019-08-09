Московский Спартак с победы стартовал в футбольной лиге Европы, переиграв на выезде швейцарский Тун. Это – первые очки российских клубов в новом Евросезоне.

Два поражения тульского Арсенала от Нефтчи и неудача Краснодара в домашнем матче с Порту баллов в копилку России в клубном рейтинге УЕФА не принесли. Спартак, пусть и играл на выезде, сумел сдвинуть дело с мертвой точки. Еще до перерыва Понсе и Бакаев забили свои первые голы за красно–белых. Однако в начале второго тайма хозяева воспряли духом, и, сперва сократили отставание, а затем и вовсе сравняли счет. Андреас Шурле, едва выйдя на замену, заработал пенальти. Но переиграть швейцарского вратаря с точки не сумел. К счастью, немецкий форвард москвичей не раскис после этой неудачи, а сделал отменный пас на Бакаева, который оформил дубль и принес Спартаку непростую победу 3-2.

Ответный матч соперник проведут в Москве 15 августа.