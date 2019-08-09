В московских аэропортах сегодня отменяются и задерживаются десятки рейсов

Это объясняют плохой погодой. Между тем, атмосферный фронт прошёл южнее Москвы. В столице чрезвычайных ситуации не наблюдалось.

Минувшим вечером в оповещении жителей столичного региона было задействовано телевидение. Многих жителей столицы это напугало.

Вчерашние предупреждения о шторме не были оправданы. Это было понятно уже во второй половине дня, сказал Эху ведущий специалист Центра погоды Фобос Михаил Леус.

По словам Леуса, необходимо улучшить систему взаимодействия МЧС и Гидрометцентра.