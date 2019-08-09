Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено официальное обвинение в коррупции

Адвокаты пока не знают подробностей. По решению суда, Атамбаев пробудет под стражей, как минимум, до конца августа. Бывший президент сам сдался. Несмотря на это, несколько сотен его сторонников вышли на улицы Бишкека минувшей ночью Правоохранительные органы применили спецсредства для разгона демонстрантов. Сейчас, утверждают власти. Ситуация в городе спокойная.

Ситуация с задержанием бывшего президента Киргизии – это внутреннее дело республики, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев выразил уверенностью что последние события не помешают проведению Евразийского Совета глав правительств.