Москвичу Айдару Губайдулину предъявили обвинение в участии в «массовых беспорядках» на акции за честные выборы 27 июля

Москвичу Айдару Губайдулину предъявили обвинение в участии в так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы 27 июля. Он стал 12 фигурантом дела. Им занимаются, в том числе, и следователи из так называемого «болотного дела». Появились новые задержанные.

Вечером обыски, ночью задержание, допрос в Следственном комитете и предъявление обвинения. Вину в участии в беспорядках Айдар Губайдулин не признал, сообщил его адвокат Максим Пашков. Он уточнил, что молодой человек работает инженером. Его задержали в два ночи и отвезли на допрос. В списках задержанных на акции 27 июля – а это почти 1400 человек – Губайдулина нет, отмечает интернет-издание «МБХ Медиа». Следователи сейчас допрашивают ещё двух подозреваемых. Это Данила Беглец 92 года рождения, его задержали в Мытищах и Илья Анохин, сообщили в СК. Последнего допрашивали в прошлую субботу как свидетеля в ОВД «Богородское» и изъяли мобильный телефон. Дело о якобы «массовых беспорядках» в числе прочих ведут три следователя по так называемому «болотному делу» — столкновениях протестующих и силовиков на массовой акции недалеко от Кремля в мае 12 года, пишет Медиазона. Она называет фамилии следователей: Фадеев, Афасижев и Зубков. Первый запомнился тем, что в суде отчитал мать Даниила Конона — одного из обвиняемых по делу 27 июля – за участие сына в акции за честные выборы, а по поводу ареста выйдя из зала сказал слушателям: цитата «Все нормально: потерпит месяцок – и ничего».

Всего в следственную группу по делу о якобы массовых беспорядках 27 июля входят более 80ти сотрудников СК. Возглавляет её майор юстиции Дмитрий Ерёмин.