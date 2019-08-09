Гринпис призывает проверить причины повышения радиационного фона в Северодвинске. Об этом в эфире «Эха» сообщил руководитель проекта энергетического отдела организации Рашид Алимов.

Власти Архангельской области утверждают, что после взрыва и пожара на военном полигоне радиационный фон был слегка повышен, но сейчас ситуация нормализовалась. По версии Минобороны, вчера во время испытаний взорвался жидкостный реактивный двигатель, погибли 2 человека, шестеро пострадали.