МВД Киргизии устанавливает организаторов беспорядков в Бишкеке

Как утверждает пресс-служба ведомства, сторонники бывшего президента нарушали общественный порядок, перекрывали дороги, пытались дестабилизировать ситуацию. Для их разгона пришлось применять спецсредства. Алмазбек Атамбаев накануне сдался правоохранительным органам. Между тем, его сторонники пытались провести митинг.

В Киргизии очень ценят хорошие отношения с Россией. Об этом Дмитрию Медведеву сказал президент Сооромбай Жээнбеков.

Жээнбеков подчеркнул, что ценит, в частности, финансовую помощь, которую предоставляет Киргизии Россия.