Крупные американские банки передали Конгрессу документы о россиянах, которые могли вести дела с Дональдом Трампом, его семьёй и компаниями. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Она напоминает, что в апреле два комитета Палаты представителей, которую контролируют демократы, запросили у кредитных организаций соответствующую информацию. Речь шла в частности, о документах, которые касаются отмывания денег из России и других стран Восточной Европы.