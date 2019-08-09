В Москве сегодня похоронят известного шансонье Вилли Токарева. Он скончался на 85 году жизни.

Прощаются с Вилли Токаревым в храме святителя Николая в Котельниках. Рано утром здесь началась заупокойная служба. На ней присутствовали только самые близкие. Остальным пришлось дожидаться на улице под моросящим дождем. Сейчас в церковь пускают всех. Впрочем, очередей к гробу нет. Журналистов и съёмочных групп здесь как будто бы больше, чем рядовых поклонников. Пришли сюда скорее те, кто лично знал Токарева или пересекался с покойным по работе. Меньше говорят о творчестве, больше о его человеческих качествах. Несмотря на почтенный возраст признают, он многое не успел склеит. Возле входа в церковь стоят венки с надписями: дяде, брату и другу.

Церемония продлится до полудня.