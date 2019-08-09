Федеральные телеканалы вчера прервали вещание для экстренного предупреждения об урагане в Москве

Несмотря на оповещения ничего серьёзного в городе не произошло.

К рассылке смс-сообщений от МЧС о ненастной погоде, которые далеко не всегда оказываются правдой, теперь добавились федеральные каналы. Вчера после восьми вечера на них словно по команде появилось сообщение, в котором министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждало о шторме. Текст на синем фоне телезрители могли лицезреть с небольшим перерывом около 15 минут. Голосовое предупреждение дополняло такую картину.

На юге Москвы даже звучали сигналы экстренной тревоги. Кроме того в некоторых домах в этот период времени телевидение полностью отключилось. Предупреждение по федеральным каналам удивило многих москвичей, поскольку раньше на телевидении такого не было. Некоторые даже предположили, что хакеры взломали Останкино. О «чрезвычайно серьёзном штормовом предупреждении» написал в твиттере и мэр Сергей Собянин. Впрочем, никакого урагана в городе не было. Шёл обычный дождь. Сбой телевещания в столице произошёл из-за предупреждения о непогоде. Систему оповещения впервые задействовали в центральном узле инфраструктуры цифрового телевидения, сообщили Интераксу в Российской телевизионной радиовещательной сети. Там добавили что вывели оповещение в телеэфир по указанию МЧС.

Столичные власти призвали владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды на период штормового предупреждения, которое действует до конца дня.