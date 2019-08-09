Вслед за женской сборной России по волейболу начинает сегодня олимпийский отбор и мужская команда

Регламент олимпийского отбора у мужчин аналогичен женскому. На Олимпиаду выходят победители групповых турниров. Сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против команд Кубы, Мексики и Ирана. Наша команда в этом квартете – явный фаворит. Наибольшие проблемы подопечным Томаса Самельвуо могут доставить иранцы. Которым россияне в этом году уступили на групповом этапе Лиги Наций. Однако тогда наша команда выступала практически резервным составом. Финал же турнира показал истинную силу российских волейболистов, которые, напомню, второй год подряд стали победителями Лиги.

В преддверии Олимпийского отбора наша команда провела два спарринга с австралийцами. И в обоих уверенно победила.

Сегодня сборная России сыграет с волейболистами Мексики. Трансляция на канале МАТЧ ТВ начнется в 19 часов.