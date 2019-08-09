Международное агентство Fitch сегодня объявит о своих действиях по отношению к суверенному кредитному рейтингу России

На протяжении почти двух лет Fitch сохраняет «инвестиционный уровень» рейтинга Москвы «BBB-» с позитивным прогнозом. Критериями для повышения рейтинга агентство называет укрепление макроэкономической стабильности и рост резервов. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных агентством Reuters, сейчас поводов для этого нет. В частности, они говорят о перспективах более активного использования средств Фонда национального благосостояния. Это, как утверждается, может стать риском для текущей макроэкономической политики. Кроме того, аналитики полагают, что определенную роль на сохранение нынешнего «инвестиционного» рейтинга России окажет введенный США второй пакет санкций из-за дела Скрипалей. Они фундаментально нейтральны для отечественного долгового рынка, но ухудшают для Москвы условия внешних займов, уверены эксперты. Между тем аналитики Газпромбанка убеждены, что нынешняя ситуация позволяет Fitch повысить рейтинг: они считают, что финансовые показатели России соответствуют или лучше базового сценария агентства.

К февралю этого года Россия сумела вернуть инвестиционный рейтинг у всех крупнейших агентств: помимо Fitch это S&P и Moody’s. При этом в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что сейчас подобные рейтинги все меньше влияют на настроения инвесторов.