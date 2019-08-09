Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить дело о «массовых беспорядках»

Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы в Москве. В нём уже 12 фигурантов.

Очередной беззастенчивой фальсификацией назвали уголовное дело авторы обращения. Горожане вышли защищать конституцию, протестуя против беззакония, вызванного отстранением независимых кандидатов в Мосгордуму. Кризис спровоцировал Мосгоризбирком. А силовики запустили машину подавления протестов, говорится в заявлении. Его на днях распространили члены объединения «ПЭН-Москва» и ассоциации «Свободное слово». В документе четыре требования: прекратить уголовные дела в отношении участников мирных шествий, освободить всех, кого удерживают незаконно, обеспечить право на свободное высказывание и допустить до выборов всех незарегистрированных кандидатов. К хаосу ведёт демонстративное беззаконие: где нет закона, там нет государства, это тезис, противоположный тому, что повторяет пропаганда, подчёркивается в обращении. Под ним подписались больше пятисот человек: писатели, поэты, журналисты, драматурги, переводчики, режиссёры. В том числе Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Зоя Светова, Виталий Манский.

Сразу 9 уголовных дел расследуют в отношении 14 участников несогласованных с властями протестных акций в центре Москвы. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.