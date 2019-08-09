Жители Архангельска раскупили йод в аптеках после того, как в Архангельской области взорвалась реактивная установка

Жители Северодвинска и Архангельска раскупили йод в аптеках после того, как на военном объекте в Архангельской области взорвалась реактивная двигательная установка. По крайней пере, об этом сообщает издание 29.ру. Журналисты обратились в 15 разных аптек. В некоторых сообщили, что йода нет в наличии, в других рассказали о высоком спросе на товар.

Власти признали кратковременное повышение радиационного фона после взрыва. Сейчас, уверяют они, ситуация нормализовалась.