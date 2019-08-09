Несколько пожарных расчётов выехали в деревню Каменка, которая пострадала от взрывов на складе боеприпасов

Несколько пожарных расчётов выехали в деревню Каменка под Ачинском, которая пострадала от взрывов на складе боеприпасов в начале недели. Поступило сообщение о пожаре. Впрочем, в МЧС полагают, что, скорее всего, это никак не связано со взрывами.

Накануне правительство Красноярского края опровергло сообщение о том, что в Каменке обнаружили неразорвавшийся боеприпас, в связи с чем, якобы, была начата эвакуация.