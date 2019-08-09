МВД Киргизии устанавливает организаторов беспорядков в Бишкеке

Как утверждает пресс-служба ведомства, сторонники бывшего президента нарушали общественный порядок, перекрывали дороги, пытались дестабилизировать ситуацию. Для их разгона пришлось применять спецсредства. Алмазбек Атамбаев накануне сдался правоохранительным органам. Между тем, его сторонники пытались провести митинг.

Ситуация с задержанием экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева является внутренним дело этой республики, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам по прибытию в Киргизию.

Рассчитываю на то, что эти события не создадут дополнительного неблагоприятного фона для проведения Евразийского совета глав правительств, которая пройдет в пятницу в Чолпан-Ате», сказал Медведев.