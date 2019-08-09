Похороны знаменитого российского и американского шансонье Вилли Токарева состоятся сегодня

Он скончался в Москве в возрасте 84 лет от онкологического заболевания. Легенда шансона Вилли Токарев за свою творческую карьеру записал десятки альбомов. Первый вышел, когда он уже был в эмиграции, где поначалу работал почтальоном и таксистом. Пластинка «А жизнь – она всегда прекрасна» появилась в 1979 году и успеха не имела, но уже через несколько лет он выпустил альбом «В шумном балагане», который сделал его звездой русской эмиграции.

К моменту выхода четвертой пластинки «Золото» в 1984 году – ее считают лучшей в дискографии артиста – песни Токарева уже вовсю распространялись по всему СССР на кассетах и катушках. Певец вернулся на родину только спустя 15 лет и сразу начал собирать аншлаги. Токарев не раз становился обладателем премии «Шансон года», основал лейбл One Man Band.

Прощание с Вили Токаревым начнется в 9 утра в храме Святителя Николая в Котельниках. Похороны состоятся в этот же день на Калитниковском кладбище.