12-й фигурант появился в уголовном деле о «массовых беспорядках» во время акции за честные выборы в Москве

У него прошёл дома обыск. Уголовное дело возбудили против Айдара Губайдуллина. Следствие считает, что он участвовал в акции 27 июля и нарушал закон. Правозащитники говорят, что молодого человека среди почти тысячи четырёхсот задержанных на шествии по центру Москвы не было. Обыск дома у Губайдуллина провели накануне вечером. Он в статусе подозреваемого, сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо».

Полный тёзка Губайдуллина по данным «МБХ-Медиа» в прошлом году окончил Московский физико-технический институт. У себя в соцсетях он разместил в том числе видео с youtube-канала одного из организаторов протестов Михаила Светова о задержаниях на акции в конце июля. Полиция и Росгвардия, впрочем, как и спустя неделю, не только жёстко задерживали людей, но и появилось дело о якобы «массовых беспорядках», которых не было.

На фоне роста числа фигурантов уголовного дела больше пятисот журналистов, литераторов и деятелей искусства потребовали прекратить сфальсифицированное уголовное дело и осудили силовое подавление протестов в Москве. Письмо в частности подписали писатели Людмила Улицкая и Лев Рубинштейн, журналист Зоя Светова, режиссёр Виталий Манский и многие другие.

Помимо уголовного дела о так называемых «массовых беспорядках» СК расследует ещё 8 в отношении 14 человек. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав отца и мать годовалого ребенка.