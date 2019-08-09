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07:30, 09 августа 2019

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией после обысков и допросов остались на свободе

Вячеслав Гимади, Евгений Замятин, Владлен Лось и Александр Помазуев накануне вечером покинули здание Следственного комитета. Все – в статусе свидетелей, сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Накануне в квартирах сотрудников ФБК и в офисе фонда прошли обыски по делу о предположительном отмывании миллиарда рублей. Счета организации и региональных штабов Алексея Навального заблокированы.
Днем ранее Александр Помазуев выступил в ЦИКе в качестве юриста Любови Соболь. Ей, как и другим независимым кандидатам, отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму.



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