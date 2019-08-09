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07:00, 09 августа 2019

Задержанных накануне сотрудников ФБК отпустили после обысков и допросов

фото: ТАСС
фото: ТАСС

Они вышли из здания Следственного комитета накануне вечером в качестве свидетелей. Вячеслав Гимади, Евгений Замятин, Владлен Лось и Александр Помазуев проходят по делу об отмывании денег. Счета Фонда борьбы с коррупцией заблокированы. У власти лопнуло терпение, считает руководитель программы российской внутренней политики московского центра «Карнеги» Андрей Колесников. Он предположил, что обыски и задержания представителей оппозиции продолжатся.



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