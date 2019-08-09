Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отправлен в СИЗО

Суд арестовал его до 26 августа, сообщил ТАСС его адвокат Сергей Слесарев. Спецназ смог взять штурмом дом Атамбаева под Бишкеком только со второй попытки. Один спецназовец был убит, более 80 человек ранены. Бывшего президента подозревают в коррупции и в связях с криминальными структурами. Тем временем, с действующим лидером Киргизии встретился премьер-министр Дмитрий Медведев и пообещал, что Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии.