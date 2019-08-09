Сбой телевещания в Москве произошел не из-за непогоды, а из-за предупреждения о ней

Система оповещения впервые была задействована в центральном узле инфраструктуры цифрового телевидения. Это сообщили «Интерфаксу» в Российской телевизионной радиовещательной сети. Накануне вечером ряд федеральных каналов прервал вещание в столице из-за экстренного предупреждения о надвигающемся шторме. После этого у многих абонентов примерно на 20 минут пропал сигнал.

Москвичей накануне предупредили о шторме не только по ТВ, но также в метро и на улицах с помощью мегафонов и объявлений в подъездах. В МЧС сообщили, что ночью и днем ожидается сильный ливень и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.