В преддверии Курбан-байрама на Северном Кавказе повысились цены на мясо

Один из двух главных мусульманских праздников, его первый день приходится в этом году на 11 августа.

Курбан-байрам – мусульманский праздник в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Верующие должны совершить обряд – принести в жертву овцу, корову или верблюда.

Считается, что это защищает человека и его семью от всего плохого в течение года. Уже за несколько дней до праздника в республиках Северного Кавказа начала дорожать говядина и баранина. Об этом пишет издание «Кавказский узел». По его данным, если раньше молодой баран весом 18 килограммов в Кабардино-Балкарии стоил 7 тысяч рублей, то сейчас 9, то есть его цена выросла почти на треть.

Вырсола и оптовая цена на говядину. Некоторые мусульмане, опрошенные изданием, отмечают, что из-за подорожания не могут позволить себе приобрести жертвенное мясо в этом году. Но большинство все же планирует купить его к празднику.

Как отмечает «Кавказский узел», в исламе существует запрет на искусственное повышение цен перед праздником.