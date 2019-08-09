В Красноярском крае, как ожидается, похоронят погибшего при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе

Жертвой инцидента оказался житель Ачинска, работавший в подрядной организации Минобороны. Об этом ранее сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, тело в среду было передано матери. Мужчина оказался единственным погибшим в результате взрывов на военном складе рядом с поселком Каменка.

Еще 13 человек, по данным медиков, пострадали. Часть из них еще остается в больницах. Изначально в администрации Красноярского края говорили об отсутствии серьезных повреждений зданий в Ачинском районе. Однако впоследствии региональное МЧС признало, что в результате взрывов на складе боеприпасов разрушены 8 жилых домов.

Шесть из них, по данным ведомства, сгорели в Каменке, еще два – в одном из дачных товариществ. Тем, чьи дома пострадали, на первоначальные нужды правительство пообещало по 10 тысяч рублей, однако в администрации заверили, что будут и дальше совершать выплаты в зависимости от ущерба.

Возгорание склада пороховых зарядов произошло в понедельник, оно привело к серии взрывов. Детонация прекратилась на следующий день. Свои дома временно были вынуждены покинуть около 16 тысяч человек.