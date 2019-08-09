В столице Киргизии милиция применила светошумовые гранаты для разгона сторонников Атамбаева

Около тысячи человек накануне собрались у здания парламента и администрации президента. Они требовали отставки президента Сооронбая Жээнбекова. В мэрии Бишкека заявили, что при разгоне никто не пострадал. Количество задержанных не называется. Бывшего президента Алмазбека Атамбаева, преемником которого считается действующий лидер, подозревают в коррупции. В среду вечером его сторонники отбили попытку штурма дома Атамбаева. Один спецназовец был убит. Накануне в спецоперации были задействованы уже не десятки, а несколько тысяч бойцов. В результате Атамбаев был задержан.