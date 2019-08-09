Еще один подозреваемый по делу о массовых беспорядках в Москве был задержан после ночного обыска

В Следственный комитет доставили Айдара Губайдулина, сообщает портал «ОВД-Инфо». Информации о нем пока нет. Является ли он активистом или волонтером штаба одного из независимых кандидатов, не уточняется. Известно только, что среди почти 1400 задержанных 27 июля его не было.

Ранее по делу о массовых беспорядках были арестованы 9 человек. Десятый фигурант Сергей Фомин, объявленный в розыск, прошлой ночью сам пришел в полицию. Он объяснил это тем, что ни в чем не виновен.

Протесты против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму продолжаются уже несколько недель.