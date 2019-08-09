Бывший директор ФБР подал в суд из-за своего увольнения

Эндрю Маккейб заявил, что Дональд Трамп хотел от него как можно скорее избавиться, потому что он не был его сторонником. По мнению Маккейба, увольнение в марте 2018 года было политически мотивированным и нарушило его право на свободу слова. Как передает издание «Аксиос», иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия. В качестве ответчиков указаны ФБР, Минюст и главы этих ведомств. Маккейб ранее отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Трампа – о связях с Кремлем и о воспрепятствовании правосудию.