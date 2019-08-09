Силовики проводят новый ночной обыск по делу о массовых беспорядках в Москве

Двенадцатым фигурантом стал Айдар Губайдулин, сообщает портал «ОВД-Инфо». Предполагается, что он участник акции 27 июля, но среди почти 1400 задержанных его не было, отметили правозащитники. Из-за протестов против недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов Следственный комитет возбудил и расследует 9 уголовных дел. В свою очередь, прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав отца и мать годовалого ребенка.