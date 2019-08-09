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01:06, 09 августа 2019

Силовики проводят обыск по делу о массовых беспорядках у еще одного участника акции 27 июля

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», это Айрат Губайдулин. Является ли он активистом или волонтером штаба одного из независимых кандидатов, не уточняется. Известно только, что среди почти 1400 задержанных 27 июля его не было.
Ранее по делу о массовых беспорядках были арестованы 9 человек. Десятый фигурант Сергей Фомин, объявленный в розыск, прошлой ночью сам пришел в полицию. Он объяснил это тем, что ни в чем не виновен.
Протесты против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму продолжаются уже несколько недель.



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