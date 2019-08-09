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00:12, 09 августа 2019

В Киргизии сегодня пройдет заседание Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза

Власти страны не стали переносить мероприятие, несмотря на спецоперацию по задержанию экс-президента.
Заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза состоится сегодня в киргизском городе Чолпон-Ата. Большинство иностранных делегаций вылетели в Киргизию еще накануне, получив заверения, что встреча пройдет по плану. В ней примут участие главы правительств стран-членов ЕАЭС.
На график не повлиял даже всплеск напряженности в стране: днях спецназ предпринял две попытки штурма резиденции экс-президента Киргизии Азмазбека Атамбаева. Экс-главу государства удалось задержать лишь со второго раза. В результате первого столкновения ранения получили больше 80 человек, замкомандира подразделения «Альфа» погиб.
Проблемы с законом у Атамбаева начались после обострения отношений с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Атамбаев, среди прочего, обвиняется в коррупции и махинациях с землей.
Атамбаев руководил Киргизией в 2011-2017 годах. Формальным поводом для его задержания стали отказы прийти на допрос по уголовному делу, где он проходит свидетелем.



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