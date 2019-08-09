Организаторов предстоящего митинга за свободные выборы вызвали сегодня в полицию

Об этом рассказала «Дождю» одна из заявителей акции Эльвира Вихарева. По ее словам, с ней связался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Александр Махонин и предложил обсудить детали мер безопасности. Вихарева ему сказала, что эти вопросы с мэрией уже обсуждались и приходить в полицию они не обязаны. Тем не менее, организаторы согласились прийти, но вместе с юристами. В этом им отказали. Тогда они решили не идти на встречу. Вихарева связала вызов в полицию с запретом мэрии приглашать на митинг музыкантов и с отказом организаторов от этого требования. Митинг намечен на 10 августа на проспекте Сахарова. Власти его согласовали.