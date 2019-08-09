Основным подозреваемым по делу об отмывании денег в ФБК проходит бывший глава штаба Навального Леонид Волков

Основным подозреваемым по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией проходит бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков. В отношении него силовики пытаются собрать доказательства, в том числе, через допросы остальных сотрудников фонда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник близкий к следствию. Он назвал основной задачей расследования определение крупных поступлений финансов в фонд и пресечение каналов, которые, по версии следствия, использовались в преступных целях.

Также источники рассказали, что дело против ФБК ведет старший следователь по особо важным делам Александр Лавров, который входит в ближний круг председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Лавров принимал участие в делах режиссера Кирилла Серебренникова, бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и следователей центрального аппарата ФСБ, которых подозревали в вымогательстве взятки в биткоинах.

О возбуждении уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией стало известно в начале августа. В четверг в офисе ФБК и у его у сотрудников прошли обыски. Несколько человек были вызваны на допрос. В рамках дела счета фонда заблокировали.