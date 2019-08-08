Проблемы в работе онлайн-агрегатора объявлений «Авито» наблюдаются этим вечером по всей России

Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Неполадки стали появляться после 21:00 мск. Половина пользователей сервиса жалуются на сбои в работе сайта, еще столько же на трудности при входе в аккаунт. Больше всего жалоб поступает от жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Омска, Сургута, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.