Крупные американские банки передали Конгрессe США документs jроссиянf[, которые могли вести дела с Трампом

Крупные американские банки передали комитетам Конгресса США «тысячи страниц документов, касательно россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В числе банков называются, в частности, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan и Morgan Stanley.

В апреле два комитета Палаты представителей США запросили у кредитных организаций информацию о финансах президента США. Их интересовало, пытались ли иностранные государства, включая Россию, повлиять на Трампа, его семью или окружение.