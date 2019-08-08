Сбой телевещания в Москве произошел из-за технических работ

Об этом сообщили «Интерфаксу» на «горячей линии» Российской телевизионной радиовещательной сети. Там добавили, что сигнал уже пущен, а пользователям необходимо переподключиться. Если подключение произойдет не полностью, загрузятся только первые 10 каналов, то в этом случае необходимо подождать некоторое время, после чего повторить попытку.

Этим вечером ряд федеральных каналов прервал вещание в Москве из-за экстренного предупреждения о надвигающемся шторме. Вместо эфира на синем фоне транслировалось оповещение о непогоде.

После этого у многих абонентов вещание вовсе прервалось.