Организаторов митинга 10 августа вызвали в полицию

Об этом сообщила Дождю одна из организаторов акции Эльвира Вихарева. По ее словам, ей позвонил начальник отдела охраны общественного порядка Александр Махонин и пригласил прийти завтра в 13 часов.

Целью встречи он назвал обсуждение деталей и мер безопасности на мероприятии. Вихарева сообщила ему, что организаторы обсуждали все это с мэрией и приходить в полицию они не обязаны, однако согласилась прийти вместе с адвокатом — в этом им отказали.

10 августа в Москве запланирован митинг на проспекте Сахарова с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Большинство из них сейчас находятся под административным арестом.

Власти акцию согласовали.