В центре Бишкека снова слышны выстрелы и взрывы

Силовики разгоняют сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которые пытаются прорваться в центр города, — сообщает ТАСС. Милиция и спецназ используют светошумовые гранаты. Ранее сообщалось, что митингующих оттеснили с центральной площади, однако они пытаются вновь туда вернуться.

Сегодня бывшего президента задержали в его резиденции после продолжавшихся почти сутки штурмов. После этого его отвезли в Госкомитет нацбезопасности. Новые киргизские власти обвиняют Атамбаева в коррупции. Он сам называет обвинения политически мотивированными.

Нынешняя ситуация в Киргизии является внутренним делом республики. Об этом сказал российский премьер Дмитрий Медведев по прибытии в Бишкек.

Медведев выразил надежду, что эти события не создадут неблагоприятного фона для проведения евразийского совета глав правительств. Встреча пройдет завтра в городе Чолпан-Ате.