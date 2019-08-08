Прокуратура Испании подозревает российского миллиардера Михаила Фридмана в «умышленном банкротстве» корпорации и «коррупции в бизнесе».

Совладелец консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман подозревается в ряде экономических преступлений, среди которых «нелояльное по отношению к партнерам управление предприятиями», «коррупция в бизнесе» и «умышленное банкротство». Это следует из материалов прокуратуры, попавших в испанские СМИ, пишет издание Deutsche Welle. Речь идет об испанской корпорации Zed WorldWide, которая занималась компьютерными и мобильными технологиями. Прокуратура считает, что Фридман умышленно способствовал разорению компании стоимостью 2 миллиарда евро, чтобы приобрести ее всего за 20 миллионов. По данным испанской прессы, дело завели только сейчас, поскольку появился важный свидетель, который еще несколько лет назад предупреждал о нарушениях в связанной с Фридманом компании. Из нее, как утверждается, незаконно выводились деньги на счета доверенных лиц бизнесмена, а также на подкуп российских политиков, в том числе Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел России.

Представитель Фридмана ранее заявил, что бизнесмен не участвовал в незаконной деятельности, связанной с компаниями Zed Group. 12 сентября один из богатейших людей России даст в испанском суде показания по этому делу.